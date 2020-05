उत्तराखंड : कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज उनकी पत्नी, बेटे और बहू निकले कोरोना पॉजिटिव

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने इसकी पुष्टि की। इससे पहले शनिवार को, उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री अमृता रावत को भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था। सतपाल महाराज और उनकी पत्नी के अलावा उनके दोनों बेटे और बहू भी कोरोना संक्रमित थे। साथ ही साथ उनके लगभग 17 कर्मचारियों की स्टाफ रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है।

A Cabinet Minister in Uttarakhand Government has tested positive for #Coronavirus. 22 people including his family members and staff have also tested positive: State Chief Secretary Utpal Kumar Singh

