उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के रोहानिया गाँव सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भीड़ द्वारा मंदिर में दंगे, तोड़फोड़ और मूर्तियों को बाहर फेंकने के बाद से क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। मंगलवार रात हुई इस घटना के बाद भीड़ ने मंदिर के लाउड स्पीकर को तोड़ दिया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, मंदिर गांव के बाहर स्थित है, जहां हर दिन भक्त भारी भीड़ में पूजा करने आते हैं और लाउड स्पीकरों पर धार्मिक गीत बजाते हैं। गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग रहते हैं। बुधवार शाम को, भीड़ मंदिर गई और ईद के कारण लाउड स्पीकर को बंद करने के लिए कहा। मंदिर में मौजूद लोगों ने यह कहते हुए उनका विरोध किया कि नमाज़ तो गाँव में पढ़ी जाती है। गुस्साई भीड़ ने तब स्पीकर के तार काट दिये और इतना ही नहीं मूर्तियों को भी उनके स्थान से हटाकर फेंक दिया।

@pilibhitpolice please update us on this. Have the culprits been arrested? pic.twitter.com/MDdbjpHuxr

— श्री सनीचर (@Ruchhan) June 5, 2019