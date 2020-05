जिल्ला अस्पताल के गलियारे में ही हो गई डिलिवरी, अस्पताल ने दी सफाई

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी अस्पताल के गलियारे में हो गई। आरोप है कि महिला का अस्पताल में समय पर स्टाफ द्वारा इलाज शुरू नहीं किया गया, जिसके कारण यह घटना हुई। इस मामले की जानकारी अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारीयों तक पहुंची तो कर्मचारयों में हंगामा मच गया।

इस मामले में जिला अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि महिला का परिवार उसे लेकर देर से अस्पताल पहुंचा। वे लोग देर से आए, जिसके कारण बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया था। हम महिला को लेबर रूम में शिफ्ट करते उससे पहले ही उसकी डिलिवरी हो गई।

A woman delivered a baby on floor in Dist hospital in Bahraich after allegedly being not attended to by staff in time. Doctor says,'Woman's family was late in bringing her to hospital,baby was born dead because they were late;baby came out before we could shift her to labour room pic.twitter.com/mJ3LBStCcc

