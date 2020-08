उत्तरप्रदेश सरकार की मंत्री कमल वरुण का कोरोना से निधन

योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही निर्धारित अपनी अयोध्या यात्रा को रद्द कर दिया उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल वरुण का निधन हुआ है। उनका पूरा नाम कमल रानी वरुण था। वह यूपी विधानसभा की सदस्य थी। इससे पहले वह सांसद भी रच चुकी हैं। कमल रानी यूपी सरकार में तकनीकी एज्युकेशन मिनिस्टर थीं। वह कोरोना से संक्रमित थी और लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। आज दिनांक 02.08.2020 को प्रातः लगभग 9:30 बजे श्रीमती कमल रानी वरुण जी, मंत्री प्राविधिक शिक्षा का SGPGI, लखनऊ में इलाज के दौरान निधन हो गया है। श्रीमती वरुण जी घाटमपुर, कानपुर नगर से विधायक थीं। — CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) August 2, 2020 कमल रानी का निधन कोरोना के कारण हुआ है। वह 18 जुलाई को कोरोना संक्रमित हुई थी। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां आज रविवार को उनका निधन हो गया। कमल रानी का जन्म 3 मई 1958 को हुआ था। Lucknow: CM Yogi Adityanath and State Cabinet Ministers pay tribute to Cabinet Minister Kamal Rani Varun who passed away today. […]