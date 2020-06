उत्तर प्रदेश: एक से डेढ़ घंटे में हो जाएगी कोरोना की जांच, एयरक्राफ्ट से लाईं गईं त्वरित जाँच करने वाली मशीनें

राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमित मामलों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी एयरक्राफ्ट से गोवा से 14 ऐसी मशीने मंगवाई है जिससे जल्द से जल्द कोरोना संक्रमित लोगों की जाँच की जा सकेगी। इनके जरिए एक से डेढ़ घंटे में कोरोना की जांच रिपोर्ट आ जाती है।ये ट्रूनेट मशीनें कोरोना वायरस की जांच के लिए प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेजों में लगाई जाएंगी।

Lucknow: The govt aircraft of UP Chief Minister Yogi Adityanath, carrying 14 TrueNet machines from Goa, reached Chaudhary Charan Singh International Airport today. These machines will be installed at 14 medical colleges of the state and will be used for #COVID19 testing. pic.twitter.com/vqOlbZk4Qw

— ANI UP (@ANINewsUP) June 10, 2020