उत्तर प्रदेश : अजब प्रशासन की गजब कहानी, खुलेंगे मॉल पर बंद रहेंगी अंदर की दुकानें

देश भर में 2 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद बाज़ारों और मॉल्स को लेकर नियमों और प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। अनलॉक के पहले चरण में, केंद्र सरकार ने मॉल और धार्मिक स्थानों को खोलने की अनुमति दे दी।

फ़िलहाल मिली जानकारी के अनुसार यूपी में व्यापारियों और मॉल मालिकों के बीच कुछ असहमति के कारण यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी मॉल खुले रहेंगे लेकिन मॉल के अंदर सभी दुकानें बंद रहेंगी।

As per the trader body's decision, all shopping malls of Uttar Pradesh including Lucknow will open but all shops inside the malls will remain closed.

Read @ANI Story | https://t.co/eMiLQyEq4i pic.twitter.com/5g37RRntOa

— ANI Digital (@ani_digital) June 8, 2020