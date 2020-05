उत्तर प्रदेश उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता मार्ग अकस्मात में गंभीर रूप से घायल हुई

उन्नाव रेप केस की पीड़िता और मामले में शामिल शिकायतकर्ता रविवार को सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़िता को लखनऊ के ट्राॅमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस बीच, लखनऊ ज़ोन के एडीजी राजीव कृष्णन भी ट्रॉमा सेंटर पहुंचे।

अस्पताल का दौरा करने के बाद, राजीव कृष्णन ने बताया कि डॉक्टरों ने मुझे कहा कि पीड़ित और वकील लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। पीड़ित की कई हड्डियां टूट चुकी हैं। उनमें से एक के सिर में चोटें आई हैं।

एडीजी राजीव कृष्णन ने कहा कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है और चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मैंने पीड़ित के रिश्तेदारों से इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा है।

