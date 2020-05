उन्नाव दुष्कर्म मामला : पीड़िता के स्वास्थ्य-लाभ की प्रार्थना कर रहा सैंगर

तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई के लिये सीतापुर से दिल्ली ले जाया गया

नई दिल्ली। उन्नाव रेप मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और दूसरे आरोपित शशि सिंह के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया थी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सोमवार को 12:30 बजे कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा था।

ऐसे में दोनों आरोपियों को रविवार को सीतापुर जिला जेल से दिल्ली ले जाया गया।

Unnao rape case: Accused Kuldeep Singh Sengar and Shashi Singh are being taken to Delhi from Sitapur District Jail. They will be produced in Delhi's Tis Hazari Court tomorrow. pic.twitter.com/3go1ZEIvcK

— ANI (@ANI) August 4, 2019