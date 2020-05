उन्नाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, लिया ये बड़ा निर्णय

उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने कहा है कि आवश्यकता होने पर उन्नाव से संबंधित सभी मामलों को उत्तर प्रदेश के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में शामिल सीबीआई अधिकारियों को भी समन्स पढ़ाए था। कोर्ट ने दोपहर 12 बजे तक सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश में उन्नाव बलात्कार मामले ने सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा रखा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस संबंध में बहुत गंभीर दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक दुराचार की पीड़िता और उनके परिवारजनों जो जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं को भेजे गए पत्र पर ध्यान दिया है। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि वह मुख्य न्यायाधीश को 17 जुलाई के पत्र को प्रस्तुत करने में देरी का कारण बताएं। उन्नाव की बलात्कार पीड़िता द्वारा सड़क दुर्घटना से पहले शिकायत की गई थी और उसके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा था और आरोपी द्वारा धमकी दी गई थी बताया गया। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित कई लोग उन्नाव दुष्कर्म मामले में आरोपी हैं।

Unnao Rape Case: SC seeks presence of the responsible CBI officer till 12 noon today in Court, to inform it about progress in the case. CJI Ranjan Gogoi also seeks full details of investigation about the status in the case. SC also says it is likely to transfer trials in the case pic.twitter.com/LzA9A43fOv

