केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को धमकाया- अंधेरे कमरे में ले जाकर बेल्ट से मारना अच्छे से जानती हूं

छत्तीसगढ़ में बलरामपुर जिले के रहने वाले दिलीप गुप्ता ने क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाओं की कमी को लेकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर और तहसीलदार ने वीडियो अपलोड करने पर उनके साथ हाथापाई की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने इसे मामले का संज्ञान लिया और क्वॉरंटाइन सेंटर जायजा लेने पहुंचीं।

Union minister @renukasinghbjp visited a quarantine center in Balarampur, Chhattisgarh and threatened two officials – I know how to take people into a room and beat them with belts, the video has gone viral.@INCChhattisgarh @bhupeshbaghel @RahulGandhi pic.twitter.com/DNQNCyRme4

— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) May 25, 2020