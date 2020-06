ढाई महीने के बच्चे ने कोरोना से जीती जंग

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली स्थित एम्स में एक ढाई महीने बच्चे ने न सिर्फ कोरोना संक्रमण को मात दी, बल्कि डॉक्टरों ने उसके दिल की बीमारी का भी सर्जरी कर सफल इलाज किया। ढाई महीने का संचित टीजीए नामक बीमारी से पीड़ित था। इस बीमारी में बच्चे के दिल में शुद्ध और अशुद्ध रक्त ले जाने वाली शिराएं गलत तरीके से जुड़ी थीं।

दिल के बाएं चैंबर की ओर के हिस्से में दाईं तरफ वाली रक्तवाहिनी जुड़ी थी और दाईं तरफ वाले हिस्से में बाईं ओर वाली रक्तवाहिनी जुड़ी थी। बच्चे के शरीर में शुद्ध रक्त और अशुद्द रक्त ले जानी वाली दो रक्तवाहिनियों के गलत तरीके से जुड़ने से उसके दिल में शुद्ध और अशुद्द रक्त मिल जा रहा था। बच्चे के शरीर में भी ऑक्सीजन रहित खून जा रहा था। इससे उसका शरीर नीला पड़ने लगा था।

This 2.5 month old child defeated #COVID19. Then, underwent open heart surgery to fix a birth defect known as transposition of great arteries. He is stable and ready to go home now. #HopeNotOut #AIIMS pic.twitter.com/7RFNIjb3zi

