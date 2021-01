सीएम को गिरफ्तार करने वाले आईपीएस का 20 वर्षों में 40 बार ट्रांसफर

देश में नौकरशाही जैसे कुछ उदाहरण सामने आते है, जब एक ईमानदार अधिकारी को अपने काम करने के तरीकों के कारण विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की जैसी कर्नाटक में एक कहानी सामने आई है। यहां एक आईपीएस अधिकारी का अक्सर हर 6 महीने में ट्रांसफर और पोस्टिंग आदेश मिल जाता है। कहानी कर्नाटक के आईपीएस डी. रूपा दिवाकर मौदगिल की हैं। जो कर्नाटक कैडर के 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। रूपा को हर स्थिति में गृह विभाग से हेंडलूप एम्पोरियम में ट्रांसफर किया जाता है। जो कभी देश के पहले गृह सचिव बनने वाली रूपा के खिलाफ कार्रवाई तब हुई जब उसने हर स्थिति में एक वरिष्ठ अधिकारी के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। Yes. I’ve always held tht. Transfers r part of govt job. I’ve been transferred more than double the times than number of years of my career. Whistleblowing&firm action is rift with risks& I know that. I continue to do my job uncompromisingly,this post or that post,doesn’t matter https://t.co/5mr7xyxKg4 — D Roopa IPS (@D_Roopa_IPS) December 31, […]