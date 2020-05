ट्रेन लेट हुई और विद्यार्थी NEET की परीक्षा चूक गये; मंत्रीजी ने कहा चिंता मत करो, फिर परीक्षा लेंगे!

हम्पी एक्सप्रेस को सुबह ७ बजे बेंग्लुरू पहुंचना था, और पहुंची दोपहर ३ बजे

रविवार को नेशनल एलीजिबिलिटी कम एन्ट्रेंस टेस्ट यानि नीट की परीक्षाएं निर्धारित थीं। लेकिन बेंग्लुरु जाने वाली ट्रेन हम्पी एक्सप्रेस जिसमें हजारों बच्चे सवार थे और परीक्षा देने जा रहे थे, पांच घंटे लेट हो गई। सभी बच्चे परीक्षा देने से चूक गये।

इस मामले में मानव संसाधान विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर राहत के समाचार लेकर आये हैं। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की है कि जो बच्चे ट्रेन लेन होने के कारण परीक्षा देने से वंचित रह गये हैं, उन्हें दूसरा मौका दिया जायेगा।

Thank you @PrakashJavdekar and @HRDMinistry for considering the request and helping our students.@hd_kumaraswamy #NEET https://t.co/XuFDAzHCkp

