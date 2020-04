छत्तीसगढ में मरम्मत करती टावर कार और समलेश्वरी ऐक्सप्रैस की बीच गंभीर दुर्घटना

हावड़ा से जगदलपुर जा रही समलेश्वरी एक्सप्रेस और रेलवे लाइन की मरम्मत कर रही टावर कार में एक भीषण दुर्घटना हो गई। नतीजा टावर कार और ट्रेन के इंजनों में आग लग गई। इसमें टावर कार के तीन कर्मचारियों की मौत हो गई। हालांकि, किसी भी पर्यटक को चोट नहीं आई।

टॉवर कार में सात लोग सवार थे, जिनमें से चार रेलवे कर्मचारी टक्कर लगते ही कार से नीचे कूद गए। रायगडा के सीनियर सेक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सागर और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल गौरी नायडू टावर कार में जीवीत जल गए। एक मैंटेनेंस तकनीशियन सुरेश ट्रैक पर गिर गया और मारा गया। आग लगने के बाद गांव के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की ओर यात्रियों से पूछताछ की। घटना में एसएलआर में बैठे रेलवे ड्राइवर वेंकटेश का पैर टूट गया है।

समलेश्वरी एक्सप्रेस रायगढ़ से कोरापुर होके जगदलपुर की ओर जा रही थी। ट्रेन को सिंगापुर रोड स्टेशन से सिग्नल मिला और ड्राइवर ने गती बढ़ा दी। हालांकि, कैंटोनमेंट पहुंचती इससे पहले ट्रेन रेलवे लाइन पर मरम्मत के काम में एक व्यस्त टॉवर कार से टकरा गई। समलेश्वरी एक्सप्रेस के चालक ने फ्रंट टावर कार को देखते ही आपातकालीन ब्रेक का इस्तेमाल किया था। इस कारण इंजन का बोगी से संपर्क टूटने के कारण बड़ा हादसा होते-होते टल गया। इंजन के पीछे एसएलआर और जनरल कोच पटरी से नीचे उतर गए। ट्रेन के इलेक्ट्रिक इंजन और टॉवर कार में आग लग गई। शाम को, सोमेश्वरी एक्सप्रेस को दूसरे इंजन द्वारा रायगढ़ स्टेशन वापस लाया गया।

Shri @PiyushGoyal is personally monitoring the rescue operations undertaken by the Indian Railways.

Saddened at the untimely death of railway officials in their line of duty due to the unfortunate accident.

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) June 25, 2019