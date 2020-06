तकरार के बाद टिक-टॉक गर्ल भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने मार्केट कमेटी सचिव को जड़ा थप्पड़

हिसार (ईएमएस)। सोशल माडिया पर टिक-टॉक गर्ल के नाम से प्रसिद्ध और हरियाणा के हिसार के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाली भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने हिसार में मामूली तकरार के बाद मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह को थप्पड़ जड़ दिया। सोनाली फोगाट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।

#SonaliPhogat

Tik tok star and bjp candidate from Hisar Sonali phogat beats up an official – accuses him of using bad language against her . pic.twitter.com/vPHHrZnWvt

— pranav hajare (@pranavhajare07) June 5, 2020