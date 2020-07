‌शिव तांडव स्त्रोत का ये वायरल वीडियो इस शिवालय में शूट हुआ था, जानें कौन हैं ये बाबा

अभिनेता अनुपम खेर समेत लाखों लोगों ने लाइक किया है

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक महाराज शिव तांडव गा रहे हैं। समग्र देश-दुनिया में लाखों लोग यह वीडियो देख चुके हैं और इसे पंसद भी कर रहे हैं। दूसरे को भी शेयर कर रहे हैं, किंतु क्या आपको पता है कि यह वीडियो कहां का है और शिव भक्ति में लीन होकर तांडव के श्लोक बोलते हुए महाराज कौन है? यह वीडियो भोपाल से समीप और रायसेन जिले में स्थित विश्व प्रसिद्घ पुरातत्व धरोहर भोजपुर में स्थित एक शिवालय में शूट किया गया है।

शिव तांडव स्त्रोत का पठन करनेवाले महाराज का नाम है कालीपुत्र कालीचरण। यह कोई पूर्व नियोजित या पहले से तय किया गया वीडियो शूटिंग नहीं है, किंतु शिवलिंग और अद्भुत शिवालय को देखकर अंतर्मन से निकले भाव हैं। उनके साथ खड़े बजरंग सेना मध्य प्रदेश के अध्यक्ष अमरीश राय नेे अपने फोन में यह वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो को लेखक आनंद रंगनाथन और अभिनेता अनुपम खेर समेत लाखों लोगों ने लाइक किया है। भोपाल के रायसेन जिले के भोजपुर में शिवमंदिर है जिसमें एक विशाल शिवलिंग है। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की बात जब की जाती है, तब इस मंदिर का अचूक उल्लेेख किया जाता है।

महाराज महाराष्ट्र के अकोला के निवासी हैं

इस मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे लाखों शिवभक्त पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में दिखाई दे रहे कालीचरण महाराज महाराष्ट्र के अकोला के निवासी हैं। इन्दौर के बाणगंगा विस्तार में उनका आश्रम है। वे बजरंग सेना के राष्ट्रीय अनुशासन के प्रभारी भी हैं। वे वर्तमान में ही मध्यप्रदेश के भोपाल के पास स्थित रायसेन के शिवालय में दर्शन करने के लिए आए थे। जहां उन्होंने शिव तांडव स्त्रोत का पठन किया था। उस समय वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी वीडियो बनाया था।

Can’t recall when I last saw something so elemental and yet so overpowering.

When his eyes closed, it was as though he became his own judge; cruel, merciless; the destroyer of his vanity. Before the Destroyer of the World himself.

Beyond this world. (via @vonbrauckmann) pic.twitter.com/SVz87AFdK7

— Anand Ranganathan (@ARanganathan72) July 15, 2020