पीले मेंढकों वाला ये वीडियो हो रहा है वाइरल; जानें क्यों मानसून में मेंढक बदलते हैं रंग

नरसिंहपुर में देखे गए भारतीय बुलफ्रोग भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी परवीन कासवान द्वारा ट्विटर पर साझा की गई एक छोटी क्लिप में उभयचरों को एक छोटे से जलाशय में घूमते और कूदते दिखाया गया है। कासवान ने कहा कि भारतीय बुलफ्रॉग में मादाओं को आकर्षित करने के लिए मानसून के दौरान रंग बदलने की क्षमता होती है। कासवान ने ट्विटर पर लिखा, ‘क्या आपने कभी पीले मेंढक देखे हैं। यह नरसिंहपुर में देखे गए भारतीय बुलफ्रोग हैं। वे मानसून के दौरान पीले रंग में बदलते हैं और मादाओं को आकर्षित करने के लिए। बस देखो कि वे कैसे बारिश का आनंद ले रहे हैं।’ बुलफ्रॉग भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाने वाले मेंढकों की बड़ी प्रजातियाँ हैं। Have you ever seen Yellow frogs. Also in this number. They are Indian #bullfrog seen at Narsighpur. They change to yellow during monsoon & for attracting the females. Just look how they are enjoying rains. @DDNewslive pic.twitter.com/Z3Z31CmP0b — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 13, 2020 एक अनुवर्ती ट्वीट में, कासवान ने कहा कि बड़े समूहों में […]