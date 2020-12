आपकी यादों में बस जाएगी ये वाली ट्रेन यात्रा, देखें आलीशन कोच का वीडियो

भारतीय रेलवे ने विस्टाडोम पर्यटक कोच का स्पीड ट्रायल पूरा कर लिया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने इस शानदार कोच का एक वीडियो भी साझा किया। जिसमें इस कोच की खूबियों का वर्णन किया गया है। सोफे में कांच की खिड़कियां हैं। कांच का रूफटॉप है।

ऑब्जर्वेशन लॉन्ज है। एक घूमने वाली सीट है। जिसकी मदद से पर्यटक बाहर से देखने का आनंद ले सकते हैं। जब भी ट्रेन किसी पर्यटक स्थान से गुजरती है, तब कांच की खिड़की और शीर्ष पर पारदर्शी कांच से बाहर का नजारा देख सकेंगे। यही नहीं वह फोटो भी क्लिक कर सकेगा। रिवाल्विंग सीट की मदद से वह बैठते समय किसी भी दिशा के स्थान का आनंद ले सकेगा। ये सभी कोच तकनीकी रूप से बहुत एडवांस हैं। इसमें वाई-फाई आधारित यात्री सूचना प्रणाली भी है। इस विशेष कोच में कई अलग-अलग प्रक ार के ग्लास का उपयोग किया गया है। कोच वर्तमान में चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यार्ड में है।

It is rightly said, “Journey is best measured in terms of memories rather than miles.”

Take a look at the new Vistadome coaches of Indian Railways that will give an unforgettable travel experience to passengers & will ensure that they truly have a journey to remember. pic.twitter.com/o2Srs0xR4B

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) December 30, 2020