अर्नब के निशाने पर इस बार सलमान खान थे…!

सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की बात सामने आने के बाद से ही रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। 14 जून को सुशांत की मौत के बाद जहाँ मुंबई पुलिस इसे आत्महत्या मां रही थी वही देश के कई बड़े नाम इसे हत्या का मामला मानकर सीबीआई जाँच की मांग कर रहे थे। अबजब ये मामला सीबीआई और ईडी के पास पहुँच गया है तो ये मामला हत्या से ज्यादा ड्रग्स का मामला बन चूका है। सुशांत के लिए लगातार सीबीआई जाँच की मांग करने वाले लोगों में एक बड़ा नाम अर्नब गोस्वामी का भी है। अर्नब गोस्वामी ने लगातार इस मामले को जीवंत रखा और अब अर्नब गोस्वामी ने सलमान खान पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि सलमान खान जो इतनी बातें कर रहे थे, वह अब कहां है? वो अब ड्रग माफिया के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे है?

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुआ भाई-भतीजावाद का विवाद अब ड्रग्स सिंडिकेट तक पहुंच गया है। बॉलीवुड और ड्रग पेडलर्स के बीच मिलीभगत के आरोप हैं। यह मुद्दा मीडिया में भी लगातार चर्चा में है। इस बीच, टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने खुले तौर पर सलमान खान पर निशाना साधते हुए उन्हें देश के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति की तरह बताया है।

And @BeingSalmanKhan reads dialogues the lunatic here reads a teleprompter promoted by Bjp pic.twitter.com/rArq2g8D2y

— Swati Chaturvedi (@bainjal) September 16, 2020