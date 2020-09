श्रमिकों के बच्चों को फ्री में पढ़ता है ये पुलिसकर्मी, कहा – इनको मजदूर नहीं बनने दूंगा!

वर्तमान में कोरोना के कारण पूरी दुनिया की दिशा और दशा बदल गई है। कोरोना ने स्कूलों और कॉलेजों समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करवा दिया है। जिसके चलते स्कूलों और कॉलेजों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे मोबाइल ना होने से या अन्य कारणों से ऑनलाइन शिक्षा का लाभ सही तरीके से नहीं उठा पा रहे। कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन और लैपटॉप नहीं है। ऐसे कुछ बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया एक पुलिसकर्मी ने। The children of migrants workers also have the right to education. It is not their fault that they can’t go to school or can’t access online education. I don’t want these children to join their parents in work, but study. It is a priority for me: SI Shanthappa Jademmanavr, B’luru https://t.co/yTHw44pUK9 pic.twitter.com/kjYfJtUxG6 — ANI (@ANI) September 8, 2020 सड़क के किनारे लेते हैं क्लास; सोशल मीडिया पर हो रही है तारीफ कर्नाटक के अन्नपूर्णेश्वरी नगर में उप-निरीक्षक शांथप्पा जीदमनववर ने प्रवासी श्रमिकों के […]