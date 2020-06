ये हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिये वोट देने आये विधायक हैं!

देश में राज्यसभा की 19 सीटों के लिये आज मतदान हो रहा है। मतदान के बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरु होगी। कोरोना संक्रमण के दौर में जहां विधायक मास्क पहनकर मतदान केंद्र तक पहुंचे, वहीं मध्यप्रदेश में एक कांग्रेसी विधायक बाकायदा पीपीई किट पहन कर मतदान के लिये आये।

बता दें कि मध्यप्रदेश में तीन सीटों के लिये मतदान हो रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पीपीई किट पहन कर जो विधायक मतदान के लिये पहुंचे वो पहले कोरोना पोजीटीव पाये जा चुके हैं। पीपीई किट पहने जो तस्वीर सामने आई है, वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग इस पर कई प्रकार के कमेंट कर रहे हैं।

Madhya Pradesh: A Congress MLA who had tested positive for #COVID19, arrives at the state legislative assembly in Bhopal to cast his vote. Voting is currently underway for three Rajya Sabha seats of the state. #RajyaSabhaElection pic.twitter.com/P8wltUu8fT

— ANI (@ANI) June 19, 2020