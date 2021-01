मां के हाथ की खीर बेचकर यह भाई-बहन आज महीने लाखों कमाते हैं

खीर तो मां के हाथ से बनी ही स्वादिष्ट लगती है। पता नहीं ऐसा क्या रहस्य है कि चाहे कितनी भी ट्राय करो खुद की हाथ से ऐसा स्वाद नहीं आता है। मां ने बस खीर बना दी तो समझ लो कि स्वर्ग मिल गया जीते जी। सर्दियों में गरम- गरम और गर्मी में ठंडी खीर खाने की मजा ही कुछ अलग है। पूने शहर में ला खीर डेली (एलकेडी) आउटलेट की खीर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहां आपको कई तरह की खीर मिल जाएंगी। मसाला, नुटेला, ब्राउनी, चॉकलेट, ओरियो और गुलकंद की स्वादिष्ट खीर उपलब्ध है। साल 2019 की बात है। जब इस आउटलेट को लॉन्च किया गया था। शिवांग सूद और शिविका सूद दोनों भाई बहन हैं। उसने यह काम शुरू किया। आज उनकी खीर भारत के कई शहरों में बहुत लोकप्रिय है। मीडिया से बात करते हुए 27 वर्षीय शिवांग सूद का कहना है कि जब वह छोटे थे तो मां खीर बनाती थी। पूरे परिवार ने इसे बहुत प्यार से खाता था। View this post on Instagram A post shared by LKD | […]