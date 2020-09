सड़क नहीं थी, गर्भवती महिला को पालकी में लाद 11 किमी ले जाना पड़ा

आज भी देश के कई गांवों में आधारभूत सुविधा नहीं है। गांवों की मुख्य समस्या रोड और पुल है। गांवों तक सड़क की व्यवस्था न होने के कारण लोगों को आवागमन की तकलीफ होती है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक ले जाने के लिए नदी भी पार करनी होती है और लोगों को पीडि़त रोगी को उठाकर बहुत दूर तक पैदल भी जाना पड़ता है। ऐसी ही एक घटना सामने आई है आंध्र प्रदेश में।

आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में सरकार की खराब व्यवस्थाओं और सामान्य लोगों की लाचारी की एक तस्वीर सामने आई है। विजयनगरम जिले में एस कोटा मंडल की दारापर्ती पंचायत के पल्लपुं डूंगडा गांव में रोड नहीं होने के कारण प्रसव पीड़ा से पीडि़त महिला खटिये पर सुलाकर ग्रामिणों ने लगभग 11 किलोमीटर तक पैदल ले गए। परिवार के सदस्यों द्वारा पल्लुपु डुगडा हेमलेट की निवासी कस्तुरी देमुदम्मा को ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर चलते हुए अस्पताल पहुंचाया गया। परिवार और गांववालों को इस पथरीले रास्ते से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था।

#WATCH A pregnant woman was carried on a makeshift palanquin for over 10-km due to absence of proper roads in Daraparti panchayat of S Kota Mandal in Vizianagaram, Andhra Pradesh. (09.09.2020) pic.twitter.com/a2Gls8opwt

— ANI (@ANI) September 9, 2020