बंग्लुरु की महापौर को अपना ही बनाया नियम भारी पड़ा!

कभी-कभी व्यक्ति को अपनी की करनी की कीमत चुकानी पड़ती है। कर्नाटक की राजधानी बंग्लुरु की महापौर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ।

दरअसल बंग्लुरु की महापौर गंगमबाइक मल्लिकार्जुन ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री बने बीएच येदीयुरप्पा को बधाई दी और साथ ही एक तोहफा भी दिया। तोहफे को पोलीथीन से लपेट कर रखा हुआ था। महापौर ने मुख्यमंत्री को तोहफा तो दे दिया और तस्वीर भी खिंचवा ली। लेकिन यहीं गलती हो गई।

Karnataka: Bengaluru Mayor Gangambike Mallikarjun paid Rs 500 fine for presenting a gift wrapped in plastic to Chief Minister BS Yediyurappa. Plastic was banned by Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) in 2016. pic.twitter.com/4To7o9BAGQ

