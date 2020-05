कल 4 मई से ग्रीन जोन गोवा में शुरु होगी शराब बिक्री, लेकिन कहां से आएगा स्टॉक

नई दिल्ली (ईएमएस)। 4 मई से शुरू हो रहे कोरोना लॉकडाउन ३.० में केन्द्र सरकार ने ग्रीन जोन में शराब की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इससे गोवा में शराब की दुकानें खुल जाएंगे लेकिन यहां के व्यापारियों को चिंता है कि उनके पास शराब का स्टॉक कहां से आएगा।

दरअसल, भारत में विदेश से आयात पूरी तरह से बंद हैं। शराब कारोबारियों के अनुसार, अगले 2 महीनों तक विदेश से आने वाली शराब पर प्रतिबंध रहने के आसार हैं। क्योंकि ज्यादातर स्कॉच और व्हिस्की ब्रिटेन से मंगाई जाती थी, जबकि फ्रांस, स्पेन और इटली से भी शराब मंगाई जाती थी, जो कोरोना महामारी की चपेट में हैं।

Even as #MHA in its fresh list of guidelines for orange & green zones, allowed opening of liquor stores, alcohol retailers in #Goa are anxious about a steep drop in sales as well as sceptical about availability of raw alcohol,for manufacture of various liquors & alcoholic drinks. pic.twitter.com/8I2OxKkGKb

— IANS Tweets (@ians_india) May 2, 2020