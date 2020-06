घायल बंदर उपचार के लिए अस्पताल की सीढ़ी पर बैठा रहा और … देखें वीडियो

सोशल मीडिया में इन दिनों एक बंदर का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको दिखेगा कि एक बंदर अस्पताल के गेट पर बैठा है और आसपास से गुजरनेवाले लोगों को ताक रहा है।

कुछ देर बाद उसी अस्पताल में काम करनेवाला एक कर्मचारी आता है और बंदर के शरीर की जांच करने लगता है, जिससे उसे लगे चोट का उपचार किया जा सके।

बता दें कि यह वीडियो कर्णाटक के दांडेली की पाटिल अस्पताल की है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अस्पताल का स्टाफ कितना प्यार से इस बंदर का ध्यान रख रहा है।

#CareForWildlife Amazing…an injured monkey turns up at Patil Hospital, Dandeli for medical care!!!

Praise worthy Compassion by staff🐒🐵 pic.twitter.com/kMI7e9U3cG

— Sandeep Tripathi, IFS (@sandeepifs) June 9, 2020