अमिताभ बच्चन के स्टाफ के 26 सदस्यों का कोरोना रिपोर्ट आ गया, ये रहा नतीजा

महाराष्ट्र में कोरोना का आतंक मचा हुआ हैं।अब इस महामारी का असर बॉलीवुड तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि महानायक अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके बेटे अभिषेक बच्चन की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई।पुरे मामले की जानकारी उनके कर्मचारियों को देते हुए कोरोना परिक्षण करवाने का निर्देश दिया गया था।हालांकि डॉक्टरों ने बिग बी के बारे में बताते हुए कहा कि नानावती अस्पताल में भर्ती होने के बाद से अमिताभ की हालत में सुधार हो रहा है।

बच्चन परिवार में चार लोगों के पॉजिटिव आने के बाद, उनके सभी कर्मचारियों का परीक्षण किया गया, उनके स्टाफ की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कुल 54 लोग बच्चन परिवार के संपर्क में आए, जिनमें से अधिकांश का परीक्षण हो चुका है। जिनमे से 26 कर्मचारियों का रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि अमिताभ और अभिषेक के बाद ऐश्वर्या और आराध्या की रिपोर्ट भी सकारात्मक आई। अमिताभ ने खुद ट्वीट करके प्रशंसकों को सूचित किया कि वह कोरोना के लिए सकारात्मक हो गए हैं। प्रशंसक बाद में उनके ठीक होने की प्रार्थना करने लगे।

अमिताभ-अभिषेक की हालत में हो रहा है सुधार

इसी बीच बिग बी के फैंस के लिए एक राहत की खबर सामने आई है ताजा जानकारी के अनुसार, अभिताभ और अभिषेक बच्चन की सेहत पहले से ज्यादा सुधरी और स्थिर है। नानावटी अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की हालत स्थिर बनी हुई है।

ट्वीट करके अपने फैन्स को कहा शुक्रिया

अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आने के बाद से ही उनके फैन्स लगातार उनके ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके अपने सभी फैन्स को धन्यवाद दिया है।

T 3592 – It shall not be possible for me to acknowledge and respond to all the prayers and wishes expressed by them that have shown concern towards Abhishek, Aishwarya, Aaradhya and me ..

I put my hands together and say ..🙏

Thank you for your eternal love and affection ..

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 12, 2020