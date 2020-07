चाय बेचने वाले को बैंक ने 50 करोड़ का डिफॉल्टर बना दिया, बोला – मैंने तो लोन लिया ही नहीं

उन्होंने कहा कि इस कमाई से ही वह परिवार की आजीविका चलाते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चौंकानेवाली घटना सामने आई है, जहां एक चाय बेचनेवाले को बैंक ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया और वह भी कितने रकम का इसे पढक़र आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, 50 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर, किंतु इस चाय बेचनेवाले राजकुमार का कहना है कि उसने कभी लोन ही नहीं ली, इसके बावजूद उसे 50 करोड़ का कर्जदार बना दिया गया है। Haryana: Rajkumar, a tea seller in Kurukshetra claims he owes Rs50 crores to banks without even taking a loan. Says, “I had applied for a loan as my financial situation is dire due to COVID. Bank rejected it saying I already have debt of Rs 50 cr, don’t know how it is possible.” pic.twitter.com/BhTStsIwiy — ANI (@ANI) July 22, 2020 न्युज एजेन्सी एएनआई के साथ बात करते हुए राजकुमार ने कहा कि मैंने लोन के लिए एप्लाई किया था, कारण कि मेरी वित्तीय स्थिति कोविड के कारण खस्ताहाल थी। बैंक ने ऐसा कहकर लोन देने से मना कर दिया कि मुझ […]