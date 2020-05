भयानक चक्रवाती तूफान तब्दील होकर तबाही मचा सकता है ‘अम्फान’, हाई अलर्ट पर प्रशासन

नई दिल्ली (ईएमएस) मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 24 घंटों में बंगाल की खाड़ी में ‘अम्फान’ भयंकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। चक्रवाती तूफान की वजह से क्षेत्र में बहुत तेज वर्षा होगी और तेज हवाएं चलेंगी और समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जाजपुर, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, गंजम, जगतसिंहपुर, गजपति, नयागढ़, कटक, केंद्रपाड़ा, खुर्दा और पुरी के जिलाधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। इधर, तमिलनाडु में भी अम्फान का खतरा बढ़ गया है। रविवार को चली तेज हवाओं के कारण सैकड़ों पेड़ गिर गए और काफी नुकसान हुआ। कोयंबटूर समेत कई जिलों में पेड़ों के गिरने की खबरें हैं।

विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) पीके जेना ने कहा इसके अलावा, हम चार तटीय जिलों जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर पर करीबी नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए लगभग 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा ओडिशा में चक्रवात का प्रभाव कम होने के तुरंत बाद बिजली, पानी की आपूर्ति, सड़कें साफ करने, बचाव और राहत अभियान शुरू करने की व्यवस्था की गई है।

Many boats anchored in Pamban in Ramanthapuram district were damaged in gutsy winds as #Amphan intensifies into a super cylone. Photo: L. Balachandar / The Hindu. pic.twitter.com/hUTgAsqez4

— The Hindu – Chennai (@THChennai) May 18, 2020