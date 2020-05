तेलंगाना : ‘शराब की कीमतें बढ़ने से बुरा नहीं लगेगा, इस बार पर्याप्त स्टॉक खरीदूंगा!’

हैदराबाद (ईएमएस)। जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये लागू लॉकडाउन के चलके तेलंगाना में एक महीने से अधिक समय बाद शराब की दुकानें बुधवार को खुलीं और तो लगा शराब शौकीनों की मन की मुराद पूरी हो गई। दुकानों के शटर खुलने से पहले ही ये शौकीन कतार लगा कर खड़े हो गये थे। कई जगहों पर शराब के दुकानदारों ने अपना व्यवसाय शुरू करने से विशेष प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने फूल चढ़ाये, नारियल फोड़े, अगरबत्ती जलायी और आरती भी की।

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की थी कि प्रदेश के विभिन्न निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित 15 शराब की दुकानों को छोड़ कर राज्य की शेष 2200 से अधिक दुकानें बुधवार को व्यवसाय के लिये खुलेंगी। हालांकि, बार, पब और अन्य ऐसे स्थान जहां शराब परोसी जाती है वे बंद रहेंगे। किसी अप्रिय घटना को रोकने तथा कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये अधिकतर दुकानों पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है।

