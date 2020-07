तमिलनाडु: चाय बेचकर होनेवाली कमाई से कोरोना के प्रकोप के बीच भी रोज गरीबों का पेट भरता है यह चायवाला

मैं रास्ते किनारे बैठे गरीबों और जरुरतमंदों को बिना पैसे चाय देता हूं

कोरोना वायरस ने देशभर में लाखों लोगों की रोजगार छीन ली है। वहीं इस काल में गरीब अधिक गरीब हो गए हैं। क ई ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने के लिए भी अन्य व्यक्ति पर आधार रखना पड़ता है। ऐसे में लोगों की कमाई घट गई है, किंतु ऐसी कठिन परिस्थिति में भी हजारों ऐसे लोग हैं, जो जरुरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनकी अपनी परिस्थिति अच्छी नहीं है इसके बावजूद वे दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हट रहे।

इसी तरह की एक मिशाल तमिलनाडु के मदुराई में एक चाय वाले ने पेश की है। इस चाय वाले ने लॉकडाउन में भी अपनी कमाई का एक हिस्सा रोज गरीबों की मदद में लगाते हैं। तमिलारासन, मदुराई के अलंगनल्लूर में चाय बेचते हैं। वे इस मुश्किल समय में भी रोज सुबह और शाम को घूम-घूमकर चाय बेचते हैं। दिन भर में जितनी भी कमाई होती है, उसका एक भाग गरीबों और बेघरों के पेट भरने के लिए लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं रोज सुबह और शाम को अलंगनल्लूर, मेतुपट्टी और पुदुपट्टी के गांवों में सायकल पर घूम-घूमकर चाय बेचता हूं। जिससे रोज ठिक-ठाक कमाई हो जाती है।

उन्होंने कहा कि जब भी मैं चाय बेचता हूं, मैं रास्ते किनारे बैठे या फिर मंदिरों के सामने बैठे गरीबों और जरुरतमंदों को बिना पैसे चाय देता हूं। मेरी कमाई का एक हिस्सा भी बचाता हूं। जो रोज 3 समय में अपना पेट भरने में खर्च हो जाता है।

Tamil Nadu: Tamilarasan, a tea seller in Alanganallur, Madurai spends a part of his earnings to feed poor and homeless people. He says, “I sell tea on a bicycle every morning & evening. I also provide food and water to the needy people out of my meagre earnings.” (22.07.20) pic.twitter.com/z1qMWj7ezw

— ANI (@ANI) July 22, 2020