तमिलनाडु: कुड्डालोर की पटाखा फैक्टरी में धमाका, सात लोगों की मौत

कुड्डालोर (ईएमएस)। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले की पटाखा फैक्टरी में धमाका हुआ है। धमाके में सात लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हादसे में तीन लोग जख्मी भी हुए हैं,जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि विस्फोट में मरने वालों में पांच महिलाएं भी शामिल हैं। घटना कटुमन्नारकोली के कुरुंगुडी गांव में हुई। धमाके का वजह से इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। Six women have been killed and three others injured after an #explosion at a #firecracker factory in #Cuddalore district’s #Kattumannarkoil, #TamilNadu. pic.twitter.com/zYOKpEJLk5 — Suraj Suresh (@Suraj_Suresh16) September 4, 2020 पटाखा फैक्टरी में हुए धमाके की वजह पता लगाने के लिए जांच अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई।इसके बाद हुए जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहशत में आ गया। कई किलोमीटर तक विस्फोट की आवाज सुनी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य अभी जारी है। कहा जा रहा है कि हादसे में मारे गए लोगों की संख्या अभी और बढ़ […]