तमिलनाडु : बोरवेल में गिरे 2 वर्षीय सुजीत विल्सन को बचाया नहीं जा सका

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के नादुकट्टपट्टी में 25 फुट गहरे बोरवेल में गिरे 2 वर्षीय बालक सुजीत विल्सन को बचाया नहीं जा सका।

Tiruchirappalli: Body of 2-year-old #SujithWilson who lost his life after he fell into a borewell on October 25, brought to Pudur for cremation. #TamilNadu https://t.co/h9Q9z0Cn0k pic.twitter.com/4B5QAacdWn

— ANI (@ANI) October 29, 2019