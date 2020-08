सुशांत सिंह राजपूत केस : क्या मुंबई जांच के निये आने वाले सीबीआई अधिकारी भी हो सकते हैं होम क्वारंटीन?

मुंबई, (ईएमएस)। शनिवार को मुंबई महानगर पालिका ने ट्वीट कर यह सूचना जारी की है कि घरेलु विमानों से मुंबई आने वाले हर शख्स को 14 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा. चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के ख़ुदकुशी मामले की जांच के लिए जब सीबीआई की टीम मुंबई आएगी तो उसे भी क्वरंटीन कर दिया जाएगा? A 14 day home isolation for all domestic passengers arriving in Mumbai is a compulsory precaution against #coronavirus . Government officials desiring an exemption must write to amc.projects@mcgm.gov.in two working days prior to arrival, with work details #AtMumbaisService pic.twitter.com/SMCE2Ev1IM — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) August 7, 2020 मुंबई की महापौर किशोरी पेडणेकर ने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा है कि हमने जो गाइडलाइन दी है वो डब्ल्यूएचओ, आईसीएमआर और राज्य सरकार के सूचना के अनुसार है. इसी के तहत मुंबई में अगर कोई एयरलाइंस से आता है फिर चाहे वो कोई भी हो सभी के लिए नियम एक जैसे ही होंगे.’ यानि मनपा के इस नए […]