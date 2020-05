सुरेश अब कह रहा है ‘थप्पड़ के लिये खेद है!’

क्या आप ऊपर तस्वीर में नजर आ रहे सुरेश को पहचानते हैं? जी हां, ये सुरेश वो ही शख्स हैं जिन्होंने विगत ४ मई को नई दिल्ली में मोती नगर इलाके में चुनाव प्रचार के लिये खुली जीप में सवार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को थप्पड़ जड़ दिया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सप्ताह भर बाद सुरेश कहा रहा है कि उसे थप्पड़ मारने के लिये खेद है। उसे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। पुलिस ने भी उसके साथ किसी प्रकार की बदसलूकी नहीं की। पुलिस ने सिर्फ इतना कहा कि उसने जो किया वो गलत था।

A Man slaps Delhi Chief Minister @ArvindKejriwal during his road show in capital #kejriwalslappedagain #KejriwalSlapped #Kejriwal pic.twitter.com/RzBn844hYa

— Rajasthan News (@RajasthaNews) May 4, 2019