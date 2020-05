दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व भर में करोड़ों प्रशंसकों के दिल के करीब रहने वाले सुपर स्टार रजनीकांत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी के कायल हो गये हैं। चैन्नई में उप राष्ट्रपति वैंकया नायडू के जन्म दिवस के मौके पर आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित रहे रजनीकांत ने भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा ३७० हटाये जाने और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाये जाने का स्वागत किया।

रजनीकांत ने नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को कृष्‍ण-अर्जुन की जोड़ी से तुलना करते हुए कहा ‌कि पता नहीं इनमें से कौन कृष्‍ण है और कौन अर्जुन। ज्ञातव्य है कि कृष्‍ण-अर्जुन की जोड़ी ने पुरातन काल में महाभारत के युद्ध में कौरवों पर पांडवों की जीत में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी।

“Heartful congratulations to @Amitshah ji.The way he conducted it and the speech he delivered in Parliament is fantastic.

▪️Amit shah ji-Modi ji combination is like Krishna-Arjuna combination”:Rajnikanth pic.twitter.com/ftOLNBLrwn

