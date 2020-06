मुंबई (ईएमएस)। ऐक्टर सोनू सूद का प्रवासियों को घर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। वह लॉकडाउन के बीच गरीबों के मसीहा बन चुके हैं। बीते दिनों सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सोनू सूद की तस्वीर उकेरी थी और अब काशी में उनकी प्रतिमा बनाकर सम्मानित किया गया। सोनू सूद ने भी आर्टिस्ट को उतना ही प्यारभरा जवाब दिया है।

This is for you @SonuSood

Created by My brother – Rupesh Singh (Sand Artist ) pic.twitter.com/YbQ3PJvvXv

— durgesh nandan singh (@nsinghofficial) June 3, 2020