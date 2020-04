दिमागी बुखार से बिहार में बिगड़े हालात, मृतकों की संख्या 80 हुई

आज मुजफ्फरपुर जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन

नई दिल्ली (ईएमएस)। बिहार में एक्यूट इंसिफेलाइटिस सिंड्रोम के बढ़ रहे प्रकोप के बीच स्थिति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन रविवार को मुजफ्फरपुर जाएंगे। इस बीमारी का सर्वाधिक असर मुजफ्फरपुर जिले में है। इस दिमागी बुखार की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा 80 पहुंच गया है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेष प्रसाद सिंह ने मरने वालों की संख्या की पुष्टि की है।

#UPDATE Sunil Kumar Shahi, Superintendent at Sri Krishna Medical College&Hospital (SKMCH): Death toll due to Acute Encephalitis Syndrome (AES) in Muzaffarpur rises to 80. #Bihar

