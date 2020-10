जानें क्यों छोड़ना पड़ गया था सुशांत की बहन श्वेता को ट्विटर-इंस्टाग्राम एकाउंट?

बुधवार 14 अक्टूबर की रोज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरे चारे महीने हो गए पर अभी तक उनकी मौत की गुत्थी अनसुलझी है और हत्या-आत्महत्या का राज जस का तस बना हुआ है। सुशांत के फैन अभी भी उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे है पर सुशांत की माउथ के ठीक 4 महीने बाद एक ऐसी घटना हुई, जिससे सुशांत के चाहने वाले हैरान रह गये। दरअसल दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिया।

आपको बता दें कि ऐसा करने से पहले श्वेता ने सुशांत के वॉयसओवर वाला एक वीडियो साझा किया था, जिसमें सुशांत कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में सुशांत कई शारीरिक गतिविधियां करते नजर आए। वीडियो में भी शामिल रहा। इस वीडियो को कैप्शन देते हुए श्वेता ने लिखा, ‘एक सच्ची प्रेरणा #इममोर्टलसुशांत।’

श्वेता का इस तरह से अचानक सोशल मीडिया से चले जाना प्रशंसकों को समझ नहीं आया। ‘ यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि श्वेता के अकांउट्स क्यों डिलीट हुए हैं। हालांकि वह फेसबुक पर अभी भी एक्टिव हैं। कुछ घंटे बाद श्वेता ट्विटर पर वापस आयीं और चले जाने का कारण बताया।

श्वेता ने बताया- मेरे सोशल मीडिया एकाउंट को बार-बार लॉग इन करने की कोशिश की जा रही थी, लिहाज़ा उन्होंने उन्हें डिएक्टिवेट कर दिया था। श्वेता के अब ट्विटर और इंस्टाग्राम एकाउंट चालू हो गये हैं।

Sorry, there were multiple log in attempts being made on my social media accounts so had to deactivate them.

