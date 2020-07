आतंकियों की गोलियों के बीच जवान ने बच्चे को कैसे बचाया, देखें तस्वीरें

जम्मू काश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकवादी हमले में एक जवान शहीर हुआ है, जबकि एक सामान्य नागरिक की मौत हुई है। इस बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने सभी के दिल को छू लिया है। एक जवान छोटे बच्चे को आतंकवादियों की गोली से बचाने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है।

जवान और बच्चे की तस्वीर हो रही है वायरल

आतंकवादियों की गोलीबारी के दौरान सामने आई यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। जवान इस तस्वीर में बच्चे के साथ बात भी कर रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले आतंकवादियों ने एक सीआरपीएफ जवान और 5 वर्ष के बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वाघनामा बिजबेहरा में हुई इस घटना में शामिल आतंकवादियों को जवानों ने गत रोज मारकर जवाब दिया था।

#WATCH Jammu & Kashmir Police console a 3-year-old child after they rescued him during a terrorist attack in Sopore, take him to his mother. The child was sitting beside his dead relative during the attack. pic.twitter.com/znuGKizACh

— ANI (@ANI) July 1, 2020