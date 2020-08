राजस्व अधिकारी के घर पड़े छापे में देखो कितने सारे रुपए मिले!

हैदराबाद में एन्टी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रेवेन्यू अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि अधिकारी ने एक करोड दस लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी अधिकारी बलाराजू को रिश्वत लेने के आरोप में कस्टडी में भेज दिया गया है। रेवेन्यू ऑफिसर पर 28 एकड़ जमीन से संबंधित किसी मामले में रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। Keesara Tahsildar Erva Balraju Nagaraju was caught red-handed by the Anti Corruption Bureau while accepting over Rs 1.10 crore as bribe for an official favour. Look at all that money. #Telangana pic.twitter.com/HUlLNGUa2n — Paul Oommen (@Paul_Oommen) August 14, 2020 एसीबी ने शुक्रवार की रात रेवेन्यु अधिकारी बलाराजू नागाराजू के घर पर छापा मारा था। रेवन्यू अधिकारी के उपरांत एसीबी अधिकारियों द्वारा अन्य एक ग्राम रेवेन्यू ऑफिसर वी. साईराज के घर पर छापा मारकर कस्टडी में लिया गया है। वह मलकानगरी जिला मंडल में के मुख्यालय में तैनात था। इसे हैदराबाद से अलग कर एक जिला बनाया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने रिश्वत में ली गई राशि की गिनती शुरू की तो […]