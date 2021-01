दिल्ली विस्फोट के बाद मुंबई, महाराष्ट्र में कड़ी की गई सुरक्षा

Shivang Tripathi 3 mins ago

Low intensity blast held in front of Israel Embassy, in new Delhi on Friday. 29 January 2021.(Photo: IANS/Bidesh Manna)

मुंबई , (आईएएनएस)| राष्ट्रीय राजधानी में इजरायली दूतावास के पास हुए विस्फोट के बाद एहतियाती कदम के तौर पर महाराष्ट्र पुलिस ने राजधानी मुम्बई सहित राज्य भर में सुरक्षा कड़ी कर दी है। शीर्ष अधिकारियों ने यहां शुक्रवार की रात यह जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गृह विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजधानी में हुए विस्फोट के बाद राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और यहां सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के आदेश जारी किए। मुंबई के नरीमन हाउस के पास सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है, जहां यहूदी लोगों के प्रार्थना करने का स्थल है। इसके साथ ही इस इलाके में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए मेमोरियल-कम-म्यूजियम के साथ ही मुंबई स्थित महत्वपूर्ण वाणिज्य दूतावास और कुछ अंतराष्ट्रीय संगठनों के कार्यालय हैं। इसके अलावा, किसी भी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सभी हवाई अड्डों, प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, सरकारी कार्यालयों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, कुछ धार्मिक या तीर्थ स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों के आसपास भी सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। पुलिस और अन्य सशस्त्र इकाइयों ने मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर और अन्य स्थानों पर संवेदनशील या भीड़-भाड़ वाले इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। पवार और देशमुख ने लोगों से सावधानी बरतने, किसी भी अज्ञात वस्तुओं को छूने से परहेज करने और सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है।