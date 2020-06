संजय राउत का निशाना; सोनू चालाकी से ‘महात्मा’ सूद बनने की ओर!

नई दिल्ली (ईएमएस)। कोरोना लॉकडाउन के दौरान मुसीबत में फंसे हजारों प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए सुर्खियों में आए फिल्म एक्टर सोनू सूद की जहां चारों तरफ वाहवाही हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय राउत ने उन पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि सोनू सूद एक अच्छा एक्टर है। उन्होंने कहा कि फिल्मों के लिए अलग-अलग डायरेक्टर होते हैं, सोनू सूद ने जो काम किया है वह अच्छा है लेकिन ऐसा संभव है कि इसके पीचे एक राजनीतिक डायरेक्टर हो सकता है। संजय राउत ने सोनू सूद पर सवाल उठाते हुए हैं और कहा कि बहुत चालाकी से वो ‘महात्मा’ सूद बनने की ओर हैं। संजय राउत ने पूछा कि ‘आखिर जब लॉकडाउन में लोगों को कहीं आने-जाने की अनुमति नहीं है तो बिना किसी राजनीतिक दल के मदद के उन्हें बसें कैसे मिल जा रही हैं?’

संजय राउत ने शिवसना के सोनू सूद की तरफ से किए जा रहे मदद कार्यों पर सवाल खड़ा किया गया है।उन्होंने इसके लिए बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं, बीजेपी ने संजय राउत के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। संजय राऊत ने रोखटोक कॉलम में लिखा है कि लॉकडाउन के दौरान अचानक सोनू सूद नाम का एक महात्मा तैयार हो गया है। इतने झटके और चतुराई के साथ किसी को महात्मा बनाया जा सकता है राउत ने प्रवासी मजदूरों को बस में भेजने के लिए आये पैसों पर सवाल उठाते हुए सोनू सूद को बीजेपी का मुखौटा बताने की कोशिश की है।

हालांकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोनू के काम ही सराहना की और संजय राऊत ने क्या कहा इससे अनभिज्ञता जताई।

Actor Sonu Sood has done good work by sending a lot of migrant workers to their homes. I did not hear what Sanjay Raut sahab said. We will appreciate whoever takes such good initiatives, be it Sonu Sood or anyone else: Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh pic.twitter.com/VVuEhG3LDt

