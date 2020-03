संगरुर : 109 घंटों की मेहनत के बाद बोरवेल में फंसे बच्चे को निकाला, लेकिन बचा नहीं सके

संगरूर (ईएमएस)। पंजाब के संगरूर जिले में १५० फीट गहरे बोरवेल में गिरे दो साल के फतेहवीर को आखिरकार बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को बचाने का अभियान करीब 109 घंटे चला।

Two-year-old Fatehveer Singh, who had fallen into a borewell in Sangrur, has passed away. https://t.co/wMn4IAhJJe

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि फतेहवीर मां-बाप की इकलौती संतान है। गुरुवार की शाम खेलने के दौरान वह इस्तेमाल न किए जा रहे बोरवेल में गिर गया। करीब सात इंच चौड़ा बोरवेल कपड़े से ढका हुआ था। दुर्घटनावश बच्चा इसमें गिर गया। बच्चा बोरवेल में गिरते ही बेहोश हो गया था, इसलिए उसे खाना या पानी नहीं दिया जा सका। उसे ऑक्सीजन दी जाती रही। कैमरे के माध्यम से बच्चे की स्थिति पर नजर रखी जाती रही।

Just in ; Cc tv footage of 2 year old #FatehveerSingh is still trapped inside 150-ft deep borewell in #Bhagwanpura #Sangrur #Punjab. For last about 30 hours Rescue operations are on to pull-out him from Borewell. @capt_amarinder pic.twitter.com/AuDppDdKmi

— Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ راویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) June 8, 2019