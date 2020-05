टिड्डियों का महाराष्ट्र-मुंबई में प्रवेश कोरी अफवाह

मुंबई,(ईएमएस)। देश के कई हिस्सों में कोरोना महामारी के बीच टिड्डियों ने आतंक मचाया हुआ है. राजस्थान के बाद टिड्डियों का दल पंजाब, मध्यप्रदेश, हरियाणा होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ने की बुधवार की खबरों के बीच सोशल मीडिया में ये अफवाहें फैल गईं कि टिड्डियों का दल अब महाराष्ट्र में प्रवेश कर गया है. लेकिन ये अफवाह मात्र है। इस पर भरोसा नहीं करना है।

बीएमसी के अधिकारियों ने भी मुंबई में ‌टिड्डियों के ऐसे किसी भी हमले की संभावना से यह कहते हुए इंकार किया है कि मानसून के मौसम में यह संभव नहीं होगा।

लोगों ने टिड्डियों के मुंबई में पहुंचने संबंधी कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। लेकिन ये सारी तस्वीरें और वीडियो किसी और जगह की थीं। एक ऐसा ही वीडियो ये थाः

#Locusts have also entered Mumbai.

Flocks of #Locusts were seen in various area of Mumbai like Vikroli & Bandra.#mumbaiexpressnews #locustsinmumbai #LocustAttack #LocustSwarms #LocustInvasion pic.twitter.com/XHXLP8EkuP

— Mumbai Express News (@MumbaiExpress11) May 28, 2020