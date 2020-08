रिया ने बताया उसके पास सुशांत की कौन सी प्रॉपर्टी है!

रिया ने कहा उसके पास सुशांत की निशानी के रूप में पानी की बोतल और नोटबुक में लिखा नोट है मुंबई (ईएमएस)। सुशांत सिंह राजपूत की लिव इन पार्टनर और अभ‍िनेत्री रिया चक्रवर्ती ने एक फोटो जारी करते हुए कहा कि सुशांत की यही एक मात्र प्रॉपर्टी मेरे पास है। तस्वीर पानी की एक बोतल की है जो 2019 में आई सुशांत की फिल्म छिछोरे के मर्चेंडाइज लाइन का हिस्सा था। इसके अलावा फोटो के साथ मीडियो को भेजे संदेश में रिया ने कहा, ‘सुशांत की यही एक मात्र प्रॉपर्टी मेरे पास है।’ #RheaChakraborty shared this images and says the only property of Sushant Singh Rajpoot that I possess. This is the note of SSR left in Rhea Chakraborty’s Note Book. #SushantSinghRajpoot pic.twitter.com/VUFQOSw6s8 — Shivangi Thakur (@thakur_shivangi) August 8, 2020 28 वर्षीय रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील सतीश मानंश‍िंदे के जरिए एक नोट भी जारी किया जो कि उनके अनुसार सुशांत सिंह राजपूत ने उनकी नोटबुक में लिखा था। इस नोट में सुशांत ने अपने जीवन में सात चीजों के लिए उनका आभार व्यक्त किया था। रिया के अनुसार […]