वो हाथ सेनेटाइज करके जौहरी को लूटने वाले याद हैं न, पकड़े गये!

अलीगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचे अलीगढ़ की लूट करने वाले बदमाष अलीगढ़ (ईएमएस)। थाना बन्नादेवी क्षेत्र में पांच दिन पहले ज्वेलरी शोरूम से हथियारों के बल पर 40 लाख का सोना लूटने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। सेक्टर-20 थाने की पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। दोनों से हुई फायरिंग में तीन बदमाशों को गोली लगने की खबर है। पांच दिन पहले अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में इन बदमाशों ने सारसौल चौराहे के नजदीक सुंदर ज्वेलर्स शोरूम से करीब 40 लाख रुपए का सोना और 40 हजार रुपए कैश लूट लिया था। इसमें 800 ग्राम की सोने की ज्वेलरी शामिल थी। बदमाश शोरूम पर ग्राहक बनकर आए थे। उनकी वेशभूषा सामान्य थी। Safety first! Clean your hands first, then clean the shop! Robbery in Aligarh, U.P. pic.twitter.com/zwujElLMFz — Vibhinna Ideas (@Vibhinnaideas) September 11, 2020 बदमाशों को शोरूम में मौजूद एक शख्स ने हाथ साफ करने के लिए सैनेटाइजर दिया तो उन्होंने अपने हाथ सैनेटाइज भी किए। फिर तीनों बदमाशों ने कट्टा निकाल लिया और तकरीबन 40 लाख रुपये की ज्वेलरी और 40 […]