महाराष्ट्र में अभी नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल

मुंबई, (ईएमएस)। देश में अनलॉक वन के दूसरे फेज़ की शुरुआत सोमवार से शुरू हो गई है. 1 जून को भारत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 यानी अनलॉक 1.0 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज़ सोमवार से खुल गया है. इसके तहत देश में धार्मिक स्थल, रेस्तरां और मॉल खुलने की इजाजत होगी, लेकिन कई तरह की पाबंदियां होंगी.

वहीं हर राज्य ने अपनी-अपनी गाइडलाइन जारी की है. महाराष्ट्र सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत फ़िलहाल महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल और मॉल बंद रहेंगे. बताया गया है कि मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में ना तो मॉल खुलेंगे और ना ही धार्मिक स्थल. लेकिन दफ्तर 10 फीसदी स्टॉफ के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है।

बताया गया है कि मुंबई सहित आसपास के इलाकों में निजी आफिस को 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ शुरू करने की इजाजत सोमवार 8 जून से दे दी गई है। हालांकि मुंबई के मंदिरों में इस प्रकार भजन-किर्तन करते श्रद्वालुओं को देखने में वक्त लगेगा।

This was back in February! I had gone to the ISKCON temple at Babulnath, Mumbai. I saw this kirtan, took a video and felt the immense joy in everyone, including me…

Divinity is within us, we just need faith 🙏🏼🌷✨ #HariNaamWithISKCON #HareKrishna @IskconInc @iskconchowpatty pic.twitter.com/D0GGwiuFKY

— Ira Misra (@ira_ic) June 7, 2020