राजस्थान : इम्युनिटी बढ़ाने में किचड़ स्नान भी फायदेमंद है, बता रहे हैं भाजपा सांसद

कीचड़ से स्नान करते शंख बजाते भी दिखे भाजपा सांसद जयपुर (ईएमएस)। राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वह कीचड़ से सने बैठे हैं। कोरोना से बचाव के लिए कीचड़ को इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाला बताते नजर आ रहे हैं। सांसद के दाहिने हाथ में शंख है। उन्होंने दावा किया है कि 2 मिनट तक शंख बजाने और कीचड़ से स्नान करने और शरीर पर कीचड़ लगाकर कुछ देर बैठने से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। सांसद ने वीडियो में कहा है कि व्यक्ति को यदि अपनी इम्युनिटी बढ़ानी है तो वो दवाइयों से नहीं बल्कि नैसर्गिक जीवन जीने से बढ़ेगी। कुदरत के सानिध्य में रहने, सादा पौष्टिक खाना खाने, योग, किचड़ स्नान आदि नैसिर्गिक उपायों से लाभ होगा। “Medicines will not help with immunity. Blowing the conch, going out in the sun and rains and staying close to nature will keep Corona away,” #Rajasthan BJP MLA Sukhbir Singh Jaunapuria suggesting remedies against #Covid19 while sitting in a pool of mud. pic.twitter.com/tVUViX5XNG — Mojo Story […]