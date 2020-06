जयपुर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने मरीज़ को बुरी तरह पीटा, वीडियो हुआ वायरल

जयपुर स्थित राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर ने बैड पर चढ़कर मरीज को पीट-पीटकर बुरा हाल कर दिया। डॉक्टर ने मरीज को इतनी बुरी तरह मारा था कि उसके मुंह से खून बहने लगा था। डॉक्टर ने समझौता कराने आए मरीज के परिवार वालों को भी थप्पड़ मारा। यह मामला सवाई मानसिंह अस्पताल का है।

रिपोर्ट के अनुसार, 1 जून को अस्पताल के 1-सी वार्ड में भर्ती मरीज़ रमेश ने निवासी डॉक्टर सुनील से पहले चेकअप करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है, पहले मेरी जाँच कर लीजीए। इस बात पर गुस्सा हुए डॉ. सुनील ने पंक्तीबद्ध तरीके से मरीजों की जांच करने की बात कही और दोनों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो गुस्सा हुए डॉ. सुनील ने मरीज रमेश को बिस्तर पर चढ़कर पीटा।

#WATCH: A resident doctor beat up a patient in Sawai Man Singh (SMS) Medical College in Jaipur, Rajasthan, yesterday. Raghu Sharma, Medical & Health Minister of Rajasthan says,' We have asked for a report on the video as to what really happened.' pic.twitter.com/9mU97nwif2

— ANI (@ANI) June 3, 2019